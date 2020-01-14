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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:59

Re: Monobank

А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:06

  mihasik написав:А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?

Может на сайте банка, в разделе Тарифы?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:08

  mihasik написав:А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?

Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие ;) - "белая" это "черная" без лимита
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:17

  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Сколько сейчас можно прогонять денег через Монобанк, чтоб финмон не тревожил? Раньше было вроде 250 тыс. в месяц, но сейчас вот не могу найти этого в вопроснике.

Я бы не рекомендовал превышать 250к и сейчас. По крайней мере пока нормативка о 400 к обязательного финмона не вступит в силу. А то получить "письмо счастья" с просьбой предоставить доки о источниках ваших денег или того хуже блок на свои счета и деньги на них - та ещё радость :(

Да я вроде как уже и отстрелялся. Несколько месяцев назад мне от банка прислали письмо с просьбой предоставить документы о движении денег. Кстати, месячный оборот был меньше 200 тыс., но тем не менее, затребовали документы.
Я это письмо даже не увидел, так как у меня подвязан не основной емейл. Просто в один день мне блоканули деньги. Тогда я начал смотреть и нашёл письмо в старой переписке.
На это письмо предоставил им скриншоты кабинетов подвязанных карт. Недели через 2 меня разблокировали.
Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:21

  Flamingo написав:
  mihasik написав:А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?

Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие ;) - "белая" это "черная" без лимита

Это ответ для тех, кто не может перейти с первой страницы PDF-файла (где указаны тарифы по чёрной карте) на вторую страницу того же файла (где указаны тарифы по белой карте). :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:29

Re: Monobank

  Andrew75 написав:Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?

Смотря какие документы. По тем картам что Вы подтвердили, что они Ваши - скорее всего не затребуют, но если превысите 250К могут затребовать доки именно по источникам происхождения денег.
У меня в октябре просили именно их. В итоге на основании того что я им предоставил они меня заверили, что до конца октября мне повышен лимит оборотов до 350к, но с ноября он вернется к 250к и просьба его не превышать
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:31

  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?

Смотря какие документы. По тем картам что Вы подтвердили, что они Ваши - скорее всего не затребуют, но если превысите 250К могут затребовать доки именно по источникам происхождения денег.
У меня в октябре просили именно их. В итоге на основании того что я им предоставил они меня заверили, что до конца октября мне повышен лимит оборотов до 350к, но с ноября он вернется к 250к и просьба его не превышать

Понятно. Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:50

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?

Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие ;) - "белая" это "черная" без лимита

Это ответ для тех, кто не может перейти с первой страницы PDF-файла (где указаны тарифы по чёрной карте) на вторую страницу того же файла (где указаны тарифы по белой карте). :)

А ще ж є з такою любов'ю задизайнений розділ тарифів у застосунку, де і буквами, і кольором, і котиком... Я починаю розуміти, чому так довго йде підготовка до запуску дитячої картки, якщо дорослі навіть тарифи знайти не можуть.
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