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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:59
А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
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mihasik
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:06
mihasik написав:
А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
Может на сайте банка, в разделе Тарифы?
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ingtrans
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:08
mihasik написав:
А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие
- "белая" это "черная" без лимита
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:17
Flamingo написав: Andrew75 написав:
Сколько сейчас можно прогонять денег через Монобанк, чтоб финмон не тревожил? Раньше было вроде 250 тыс. в месяц, но сейчас вот не могу найти этого в вопроснике.
Я бы не рекомендовал превышать 250к и сейчас. По крайней мере пока нормативка о 400 к обязательного финмона не вступит в силу. А то получить "письмо счастья" с просьбой предоставить доки о источниках ваших денег или того хуже блок на свои счета и деньги на них - та ещё радость
Да я вроде как уже и отстрелялся. Несколько месяцев назад мне от банка прислали письмо с просьбой предоставить документы о движении денег. Кстати, месячный оборот был меньше 200 тыс., но тем не менее, затребовали документы.
Я это письмо даже не увидел, так как у меня подвязан не основной емейл. Просто в один день мне блоканули деньги. Тогда я начал смотреть и нашёл письмо в старой переписке.
На это письмо предоставил им скриншоты кабинетов подвязанных карт. Недели через 2 меня разблокировали.
Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?
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Andrew75
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:21
Flamingo написав: mihasik написав:
А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие
- "белая" это "черная" без лимита
Это ответ для тех, кто не может перейти с первой страницы PDF-файла (где указаны тарифы по чёрной карте) на вторую страницу того же файла (где указаны тарифы по белой карте).
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ingtrans
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:29
Andrew75 написав:
Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?
Смотря какие документы. По тем картам что Вы подтвердили, что они Ваши - скорее всего не затребуют, но если превысите 250К могут затребовать доки именно по источникам происхождения денег.
У меня в октябре просили именно их. В итоге на основании того что я им предоставил они меня заверили, что до конца октября мне повышен лимит оборотов до 350к, но с ноября он вернется к 250к и просьба его не превышать
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:31
Flamingo написав: Andrew75 написав:
Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?
Смотря какие документы. По тем картам что Вы подтвердили, что они Ваши - скорее всего не затребуют, но если превысите 250К могут затребовать доки именно по источникам происхождения денег.
У меня в октябре просили именно их. В итоге на основании того что я им предоставил они меня заверили, что до конца октября мне повышен лимит оборотов до 350к, но с ноября он вернется к 250к и просьба его не превышать
Понятно. Спасибо.
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Andrew75
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:50
ingtrans написав: Flamingo написав: mihasik написав:
А по белой карте, тарифы есть где то глянуть?
Прочитайте тарифы "черной" только без блока где кредитные операции и будет вам счастие
- "белая" это "черная" без лимита
Это ответ для тех, кто не может перейти с первой страницы PDF-файла (где указаны тарифы по чёрной карте) на вторую страницу того же файла (где указаны тарифы по белой карте).
А ще ж є з такою любов'ю задизайнений розділ тарифів у застосунку, де і буквами, і кольором, і котиком... Я починаю розуміти, чому так довго йде підготовка до запуску дитячої картки, якщо дорослі навіть тарифи знайти не можуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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