Додано: Вів 14 січ, 2020 20:17

Flamingo написав: Andrew75 написав: Сколько сейчас можно прогонять денег через Монобанк, чтоб финмон не тревожил? Раньше было вроде 250 тыс. в месяц, но сейчас вот не могу найти этого в вопроснике. Сколько сейчас можно прогонять денег через Монобанк, чтоб финмон не тревожил? Раньше было вроде 250 тыс. в месяц, но сейчас вот не могу найти этого в вопроснике.

Я бы не рекомендовал превышать 250к и сейчас. По крайней мере пока нормативка о 400 к обязательного финмона не вступит в силу. А то получить "письмо счастья" с просьбой предоставить доки о источниках ваших денег или того хуже блок на свои счета и деньги на них - та ещё радость Я бы не рекомендовал превышать 250к и сейчас. По крайней мере пока нормативка о 400 к обязательного финмона не вступит в силу. А то получить "письмо счастья" с просьбой предоставить доки о источниках ваших денег или того хуже блок на свои счета и деньги на них - та ещё радость

Да я вроде как уже и отстрелялся. Несколько месяцев назад мне от банка прислали письмо с просьбой предоставить документы о движении денег. Кстати, месячный оборот был меньше 200 тыс., но тем не менее, затребовали документы.Я это письмо даже не увидел, так как у меня подвязан не основной емейл. Просто в один день мне блоканули деньги. Тогда я начал смотреть и нашёл письмо в старой переписке.На это письмо предоставил им скриншоты кабинетов подвязанных карт. Недели через 2 меня разблокировали.Вот интересно, никто не сталкивался, они повторно будут требовать документы, если уже до этого предоставлял и сделал большие обороты по карте?