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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:46

Re: Monobank

Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.
ringM57
 
Повідомлень: 29
З нами з: 22.05.17
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  #<1 ... 1676167716781679
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