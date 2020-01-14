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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:46
Re: Monobank
Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.
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