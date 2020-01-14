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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:46
Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.
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ringM57
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:17
ringM57 написав:
Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.
Можно
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mihasik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:20
sauvignon написав:
То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?
Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.
Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.
Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.
Число зверя - 9,99
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Gas
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23
Gas написав: sauvignon написав:
То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?
Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.
Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.
Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.
У меня завалялась шикарная шапочка из фольги, не интересует?
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