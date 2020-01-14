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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1676167716781679 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.6 5 14 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 0 0 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 43% 6 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 57% 8 Всього голосів : 14 Додано: Сер 15 січ, 2020 07:46 Re: Monobank Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей. ringM57 Повідомлень: 29 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 08:17 ringM57 написав: Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей. Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.

Можно Можно mihasik

Повідомлень: 907 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 09:20 sauvignon написав: То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро? То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?

Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.

Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.

Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется. Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется. Число зверя - 9,99 Gas

Повідомлень: 524 З нами з: 24.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23 Gas написав: sauvignon написав: То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро? То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?

Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.

Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.

Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется. Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.

У меня завалялась шикарная шапочка из фольги, не интересует? У меня завалялась шикарная шапочка из фольги, не интересует? +100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8

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