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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:46

Re: Monobank

Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:17

  ringM57 написав:Скажите, а можно ли установить приложение монобанка на отдельном телефоне (то есть который не есть привязанным до карты моно) и входить в него путем ввода номера финансового тел и пароля? Для чего нужно: нужно на отдельный телефон установить приложение и входить от имени нескольких разных людей.

Можно
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:20

  sauvignon написав:То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?

Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.
Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.
Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23

  Gas написав:
  sauvignon написав:То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?

Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.
Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.
Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.

У меня завалялась шикарная шапочка из фольги, не интересует? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:17

Какой размер?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:19

Re: Monobank

А две не будет? Надо на подарки :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:45

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут можна глянути (на любі 0,5%)

А на зарплатные 0% до 50к в месяц.


Щойно в банкоматі привата зняв 2K грн. Жодної коміссії. :roll:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55

  Prestol написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут можна глянути (на любі 0,5%)

А на зарплатные 0% до 50к в месяц.


Щойно в банкоматі привата зняв 2K грн. Жодної коміссії. :roll:

А якщо є зарплатні і незарплатні свої то які перші знімаються?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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