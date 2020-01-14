Додано: Сер 15 січ, 2020 09:20

sauvignon написав: То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро? То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая? И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?

Если вы не видите ничего плохого в раскрытии всех операций по платёжным картам гуглу, глобальному сборщику информации, официально сливающему собранную информацию не только заморскому "госдепу", но и родному сбу - ваше дело. А вот мне не приятно справлять свои нужды на сцене перед полным залом в свете прожекторов.Бесконтактные терминалы (метро я как пример привёл, есть и другие) имеют свойство ошибаться или на них иногда указывают заниженную "устаревшую" цену и могут случайно снять больше, чем должны. Если эта ошибка будет в пределах сотни по дебетной карте - одна история, а если это будет ошибка по кредитке с большим кредитным лимитом - проблема может стать совсем другой. В сомнительных случаях было бы удобно в приложении перекидывать на белую карту ровно столько, сколько нужно для оплаты и полностью обезопасить себя от махинаций с неправильными ценниками.Про 500 грн. лимит на бесконтактные платежи без пина я в курсе, но даже такой суммой рисковать не хочется.