|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:27
ingtrans написав: ALEX66 написав:
Будет ли на остаток собственных средств начисляться 10% годовых ( по белой карте ) в случае если черная работает как кредитная т.е. в кредитном лимите .
Нет.
Плохо ! Значит деньги будут лежать в другом банке .
-
ALEX66
-
-
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему