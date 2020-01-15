RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:27

  ingtrans написав:
  ALEX66 написав:Будет ли на остаток собственных средств начисляться 10% годовых ( по белой карте ) в случае если черная работает как кредитная т.е. в кредитном лимите .

Нет.

Плохо ! Значит деньги будут лежать в другом банке .
ALEX66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4876
З нами з: 04.12.09
Подякував: 253 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:31

Re: Monobank

Хочу использовать кешбек Животным в этом месяце.
Кто-то покупал в Лап-Усик? Там цены в магазинах идентичные интернет-магазину?
Slx
 
Повідомлень: 422
З нами з: 23.07.18
Подякував: 128 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1677167816791680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15047)
16.01.2020 00:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.