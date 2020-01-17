Плохо ! Значит деньги будут лежать в другом банке .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:27
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:31
Re: Monobank
Хочу использовать кешбек Животным в этом месяце.
Кто-то покупал в Лап-Усик? Там цены в магазинах идентичные интернет-магазину?
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24
Re: Monobank
Как Монобанк сейчас СЭПы отправляет, в тот-же день или на следующий?
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:33
В декабре отправлял в то же. В январе еще не тестил. Но по ходу то у них был какой-то затык в прошлом году. И все вроде рассосалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:38
Re: Monobank
Відправляв пару днів тому. Через 2 години платіж вже був в отримувача.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:14
Рядом с домом, есть зоо-магазин с МСС цветы (в ассортименте магазина также семена, горшки, земля). Купил котам 10кг проплана, итоговая цена вышла, как в интернет магазине + доставка.
Иногда такие магазины, идут с кодом обычных супермаркетов, иногда вообще нет терминалов.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:10
Re: Monobank
Немного смущает, что, если я верно понял:
— Перечисленные на карточку ФОП-деньги сохраняют своё магическое свойство быть снятыми без комиссии сколь угодно долго (и это хорошо!), просто болтаясь на карточке.
— Но если я положу их на депо — в чём банк, по идее, заинтересован — с возвратом на карту, то после возврата они магическое свойство утратят, и с карточки их уже можно будет снять только с комиссией .
Или не так?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:36
Слишком многого хотите. Я вообще не парюсь. Для себя открыл карту Коко Дебетную.
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:07
Re: Monobank
Як тут капають відсотки на залишок? Якщо сьогодні завести, а зняти в понеділок, нарахують за один день чи за два?
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:15
Re: Monobank
Коллеги, подскажите, может кто знает какой МСС код во Флай Кидс в Харькове в Магелане попадает в категорию развлечений!?
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