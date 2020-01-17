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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1678167916801681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:20

  Кочевник написав:Як тут капають відсотки на залишок? Якщо сьогодні завести, а зняти в понеділок, нарахують за один день чи за два?

Думаю, что за один.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:22

  югин написав:Коллеги, подскажите, может кто знает какой МСС код во Флай Кидс в Харькове в Магелане попадает в категорию развлечений!?

попадает :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлень: 3524
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:39

  Кочевник написав:Як тут капають відсотки на залишок? Якщо сьогодні завести, а зняти в понеділок, нарахують за один день чи за два?

За один - день внесения и снятия не опроценчиваются :(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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