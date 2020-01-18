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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14
ingtrans
хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649 (больше чем 8грн). Фиг поймешь. Фиг с ним!
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proftpd66
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16
proftpd66 написав:
хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!
Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.
Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
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ingtrans
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:19
Flamingo написав: proftpd66 написав:ingtrans
я посмотрел, было 590грн со старта и со времени капитализация стала 650грн. и на следующий месяц стало 648грн
. Они или специально так сделали, или случайно.
Это элементарно Ватсон. Так происходит если сравнить проценты например за октябрь , в котором 31 день и за ноябрь (30 дней). В итоге в ноябре сумма процентов будет меньше хотя капитализация таки работает при этом
30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
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proftpd66
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20
ingtrans написав: proftpd66 написав:
хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!
Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.
Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
Тогда значит работает
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proftpd66
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22
proftpd66 написав:
30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
Давайте я за Вас посчитаю. Было 620, потом +1 день и капитализация (620+20+8=648), потом -1 день и капитализация (648-20+8=636). Цифры приблизительные, но близкие к действительности.
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ingtrans
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:25
ingtrans
спасибо. Теорему доказано и доведено!
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