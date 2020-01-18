ingtrans
хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649 (больше чем 8грн). Фиг поймешь. Фиг с ним!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14
ingtrans
хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649 (больше чем 8грн). Фиг поймешь. Фиг с ним!
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16
Re: Monobank
Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.
Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:19
30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20
Тогда значит работает
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22
Re: Monobank
Давайте я за Вас посчитаю. Было 620, потом +1 день и капитализация (620+20+8=648), потом -1 день и капитализация (648-20+8=636). Цифры приблизительные, но близкие к действительности.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:38
Re: Monobank
Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную сумму+пополнения в течени срока.
Стрелками я показал, что сумма на которую начисляется, не меняется.
И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.
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