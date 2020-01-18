RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14

ingtrans

хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649 (больше чем 8грн). Фиг поймешь. Фиг с ним! :lol:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 22.12.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16

Re: Monobank

  proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!

Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.

Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:19

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:ingtrans

я посмотрел, было 590грн со старта и со времени капитализация стала 650грн. и на следующий месяц стало 648грн. Они или специально так сделали, или случайно.

Это элементарно Ватсон. Так происходит если сравнить проценты например за октябрь , в котором 31 день и за ноябрь (30 дней). В итоге в ноябре сумма процентов будет меньше хотя капитализация таки работает при этом


30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 22.12.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!

Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.

Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.



Тогда значит работает :lol:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 22.12.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22

Re: Monobank

  proftpd66 написав:30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!

Давайте я за Вас посчитаю. Было 620, потом +1 день и капитализация (620+20+8=648), потом -1 день и капитализация (648-20+8=636). Цифры приблизительные, но близкие к действительности.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:25

ingtrans

спасибо. Теорему доказано и доведено! :lol:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 22.12.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:38

Re: Monobank

Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную сумму+пополнения в течени срока.
Стрелками я показал, что сумма на которую начисляется, не меняется.
Зображення

И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1679168016811682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, mihasik, sens, solomia і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16817)
18.01.2020 21:38
ukrstat.gov.ua (2)
18.01.2020 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.