proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!
Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.
Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
я посмотрел, было 590грн со старта и со времени капитализация стала 650грн. и на следующий месяц стало 648грн. Они или специально так сделали, или случайно.
Это элементарно Ватсон. Так происходит если сравнить проценты например за октябрь , в котором 31 день и за ноябрь (30 дней). В итоге в ноябре сумма процентов будет меньше хотя капитализация таки работает при этом
30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!
Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.
Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную сумму+пополнения в течени срока. Стрелками я показал, что сумма на которую начисляется, не меняется.
И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.