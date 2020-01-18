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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14

ingtrans

хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649 (больше чем 8грн). Фиг поймешь. Фиг с ним! :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16

Re: Monobank

  proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!

Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.

Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:19

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:ingtrans

я посмотрел, было 590грн со старта и со времени капитализация стала 650грн. и на следующий месяц стало 648грн. Они или специально так сделали, или случайно.

Это элементарно Ватсон. Так происходит если сравнить проценты например за октябрь , в котором 31 день и за ноябрь (30 дней). В итоге в ноябре сумма процентов будет меньше хотя капитализация таки работает при этом


30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:хот,я может есть, не понятно! там странный подсчет. В одном месяце было 620, во втором в следующем 649. Фиг поймешь. Фиг с ним!

Вон же выше написали, что в месяцах еще разное количество дней, но из расчета процентов видно, на какие суммы начисляли проценты, и я почти уверен, что в суммах, на которые начисляли проценты, есть и капитализированная сумма.

Просто для справки: 1 день при таких суммах депозита дает разницу процентов порядка 20 грн.



Тогда значит работает :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22

Re: Monobank

  proftpd66 написав:30 (31) - понятно, стоит как будто на одно месте. 620 на след. месяцев 648. На другой 636. Лень считать. Значит похоже что работает капитализация, действительно!

Давайте я за Вас посчитаю. Было 620, потом +1 день и капитализация (620+20+8=648), потом -1 день и капитализация (648-20+8=636). Цифры приблизительные, но близкие к действительности.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:25

ingtrans

спасибо. Теорему доказано и доведено! :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:38

Re: Monobank

Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную сумму+пополнения в течени срока.
Стрелками я показал, что сумма на которую начисляется, не меняется.
Зображення

И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:46

Re: Monobank

  mihasik написав:Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную

Так у Вас депозит без капитализации. Если есть капитализация, то после строки "Виплата процентiв за дипозитом" идет строка "Капiталiзацiя процентiв".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56

  ingtrans написав:
  mihasik написав:Я вручную не считал,но исходя из выписки, % начисляется на первоначальную

Так у Вас депозит без капитализации. Если есть капитализация, то после строки "Виплата процентiв за дипозитом" идет строка "Капiталiзацiя процентiв".

Как это без. Галочка стоит на капитализации. Просто ещё первый месяц не прошел. Я смотрю только выписку. Тогда нужно будет глянуть после второго месяца.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:00

Re: Monobank

  mihasik написав:Просто ещё первый месяц не прошел. Я смотрю только выписку.

Это не выписка, а прогнозный расчет, но даже в нем, для реально имевшей место капитализации есть "Капiталiзацiя процентiв". Видимо, на будущие периоды прогноз капитализацию не учитывает.
ingtrans
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