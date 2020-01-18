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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:06

Re: Monobank

  mihasik написав:И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.

Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:38

  vpchelko написав:
  Slx написав:Хочу использовать кешбек Животным в этом месяце.

Рядом с домом, есть зоо-магазин с МСС цветы. Купил котам 10кг проплана, итоговая цена вышла, как в интернет магазине + доставка.
Иногда такие магазины, идут с кодом обычных супермаркетов, иногда вообще нет терминалов.

Делюсь опытом. Одни из самых хороших цен и ассортимент в Faunamarket.com в Киеве и Днепре. Еще и доставка бесплатная от 500 или подобного заказа.

Заказал в Киеве самовывозом - оплатил картой, еще и 40 грн. бонуса за самовывоз. За корм + лекарства Кешбек Монобанка получен сполна. Сервис присутствует.
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