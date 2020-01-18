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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1680168116821683 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.5 5 15 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 0 0 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 47% 7 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 53% 8 Всього голосів : 15 Додано: Суб 18 січ, 2020 22:06 Re: Monobank mihasik написав: И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ. И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.

Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно. Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно. Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3804 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 795 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:38 vpchelko написав: Slx написав: Хочу использовать кешбек Животным в этом месяце. Хочу использовать кешбек Животным в этом месяце.

Рядом с домом, есть зоо-магазин с МСС цветы. Купил котам 10кг проплана, итоговая цена вышла, как в интернет магазине + доставка.

Иногда такие магазины, идут с кодом обычных супермаркетов, иногда вообще нет терминалов. Рядом с домом, есть зоо-магазин с МСС цветы. Купил котам 10кг проплана, итоговая цена вышла, как в интернет магазине + доставка.Иногда такие магазины, идут с кодом обычных супермаркетов, иногда вообще нет терминалов.

Делюсь опытом. Одни из самых хороших цен и ассортимент в Faunamarket.com в Киеве и Днепре. Еще и доставка бесплатная от 500 или подобного заказа.



Заказал в Киеве самовывозом - оплатил картой, еще и 40 грн. бонуса за самовывоз. За корм + лекарства Кешбек Монобанка получен сполна. Сервис присутствует. Делюсь опытом. Одни из самых хороших цен и ассортимент вв Киеве и Днепре. Еще и доставка бесплатная от 500 или подобного заказа.Заказал в Киеве самовывозом - оплатил картой, еще и 40 грн. бонуса за самовывоз. За корм + лекарства Кешбек Монобанка получен сполна. Сервис присутствует. Slx Повідомлень: 427 З нами з: 23.07.18 Подякував: 129 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1680168116821683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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