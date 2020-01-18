Додано: Суб 18 січ, 2020 22:06

mihasik написав: И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ. И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.

Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно.