mihasik написав:И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.
Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Вы сейчас хотите поговорить о этом с точки зрения философии, теории относительности, психиатрии, "сферического коня в вакууме" или чего-то еще? Право слово не стоит "умничать. Особенно в случае конкретного контекста, из которого вы вырвали мою фразу, "бесконечный" вы наш
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
novichok написав:СЭПом из Абанки пополнение депо даст киш миш? Банк партнер, все таки.
Там ключевое слово Сэп. Партнёр или нет дело следующее. Этот кэшбек по полугодовым и годовым депо прописан отдельно от компенсации к примеру пополнения карты через терминал бегемота. Выводы делайте сами
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
ishvara написав:Я смотрю, всюду ставки начали резать. Никто не слышал, тут тоже будут снижать? Есть ли смысл столбиться под 16.5% или до конца сидеть под 18.5? К концу года могут и до 14-15 опустить.
Все могет быть. И обратный процесс может пойти. Поэтому определяйтесь с прогнозами , а потом в Экселе наваяйте себе табличку с разными вариантами развития 1. Валить все на 18.5 а через год размещать под 14 2. Диверсифицировать сейчас под 16.5 а по итогу все ввалить под 14 но попозже. 3. И т.д. в зависимости от вашей фантазии возможности развития событий. По итогу для каждого сценария считаете Профит, выбираете наибольший и запускаете его в действие. На марше корректируете свои действия в зависимости от появляющихся обстоятельств и изменяющихся условий. Как-то так
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.