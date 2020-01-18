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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:06

Re: Monobank

  mihasik написав:И второе,если есть капитализация, на которую начисляются проценты, то почему каждый месяц можно пополнить на первоначальную сумму? При правильной капитализации, я не могу пополнять, на такую же сумму, на которую открывал депо. Если % за предыдущий месяц приплюсовались к телу, соответственно это тоже считается пополнением. Тогда Пополнение возможно, только на сумму разницы ПЕРВОНОЧАЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ минус % ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ.

Вы пишете исключительно из своих умозаключений. Реальность - другая. Капитализацию придумали задолго до Мони. И огрничения "не более первоначальной суммы" тоже. Так вот те банки, которые это в разное время практиковали (Приват - откуда "родом" организаторы Мони, А-банк) не уменьшали сумму возможного пополнения на сумму капитализированных %. Оно и логично - ведь возможно и обратная ситуация - у вкладчика выпдата % в конце месца, а в начале он уже пополнился на "первоначальную" сумму и у него стоит "капитализация" - так что по нему % не "капитализировать"? Ерунда ведь получится. Поэтому для вопроса пополнения вкладов у банков всегда: "мухи" (капитализируемые %) - отдельно, а "котлеты" (собственно деньги вкладчика, которыми он пополняет вклад" - отдельно. И это правильно. И так кстати работает и Моня тоже. Проверено лично и многократно.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:44

Re: Monobank

  Flamingo написав:. Реальность - другая.

відкрию вам страшну престрашну таємницю
реальностей - безмежна кількість!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:55

  greenozon написав:
  Flamingo написав:. Реальность - другая.

відкрию вам страшну престрашну таємницю
реальностей - безмежна кількість!

Вы сейчас хотите поговорить о этом с точки зрения философии, теории относительности, психиатрии, "сферического коня в вакууме" или чего-то еще? Право слово не стоит "умничать. Особенно в случае конкретного контекста, из которого вы вырвали мою фразу, "бесконечный" вы наш :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:03

СЭПом из Абанки пополнение депо даст киш миш? Банк партнер, все таки.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:33

Я смотрю, всюду ставки начали резать. Никто не слышал, тут тоже будут снижать? Есть ли смысл столбиться под 16.5% или до конца сидеть под 18.5? К концу года могут и до 14-15 опустить.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:34

  novichok написав:СЭПом из Абанки пополнение депо даст киш миш? Банк партнер, все таки.

Там ключевое слово Сэп. Партнёр или нет дело следующее. Этот кэшбек по полугодовым и годовым депо прописан отдельно от компенсации к примеру пополнения карты через терминал бегемота. Выводы делайте сами
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:40

  ishvara написав:Я смотрю, всюду ставки начали резать. Никто не слышал, тут тоже будут снижать? Есть ли смысл столбиться под 16.5% или до конца сидеть под 18.5? К концу года могут и до 14-15 опустить.

Все могет быть. И обратный процесс может пойти. Поэтому определяйтесь с прогнозами , а потом в Экселе наваяйте себе табличку с разными вариантами развития
1. Валить все на 18.5 а через год размещать под 14
2. Диверсифицировать сейчас под 16.5 а по итогу все ввалить под 14 но попозже.
3. И т.д. в зависимости от вашей фантазии возможности развития событий.
По итогу для каждого сценария считаете Профит, выбираете наибольший и запускаете его в действие. На марше корректируете свои действия в зависимости от появляющихся обстоятельств и изменяющихся условий.
Как-то так ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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