RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1681168216831684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:44

proftpd66 Да, вариант неплохой на случай шухера. Но 14.5% будет в течение года (или меньше, у кого как), а 16% - на два года. А через год в Газе может быть 10-11%.
ishvara
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 09.12.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:49

  ishvara написав:proftpd66 Да, вариант неплохой на случай шухера. Но 14.5% будет в течение года (или меньше, у кого как), а 16% - на два года. А через год в Газе может быть 10-11%.



если сейчас поменяете бакс на гривну по 24, то через 2 года курс может быть 30. Какая вероятность что через 2 года будет 18-20 курс?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 22.12.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:15

proftpd66 Я думаю, что курс постепенно вернется к 25-26, а дальше по обстоятельствам.
ishvara
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 09.12.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:56

proftpd66
ще не почали продавати 7-річки, так що 22 не за горами :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:15

При снятии депо на другие карты, пишет возможна комиссия. Что они имеют ввиду, комиссию за снятие налички с других карт?
Зображення
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:20

  mihasik написав:При снятии депо на другие карты, пишет возможна комиссия. Что они имеют ввиду, комиссию за снятие налички с других карт?

Например, зачисление на Карту для выплат Приват банка будет с комиссией карты 0,5%. Есть и другие банки с подобными тарифами, чаще всего на зарплатных, пенсионных, картах для выплат депозитов.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1681168216831684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, ishvara, liliya_logical і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.