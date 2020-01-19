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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:44
proftpd66 Да, вариант неплохой на случай шухера. Но 14.5% будет в течение года (или меньше, у кого как), а 16% - на два года. А через год в Газе может быть 10-11%.
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:49
если сейчас поменяете бакс на гривну по 24, то через 2 года курс может быть 30. Какая вероятность что через 2 года будет 18-20 курс?
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:15
proftpd66 Я думаю, что курс постепенно вернется к 25-26, а дальше по обстоятельствам.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:56
proftpd66
ще не почали продавати 7-річки, так що 22 не за горами
+50грн !
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:15
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:20
Например, зачисление на Карту для выплат Приват банка будет с комиссией карты 0,5%. Есть и другие банки с подобными тарифами, чаще всего на зарплатных, пенсионных, картах для выплат депозитов.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:49
Re: Monobank
Как зачисляют сеп.День в день или на следующий?
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:51
Re: Monobank
так а долго депо бумагу на новую почту ждать? три недели молчат в смс... чат грит запара праздничная,жди смс от НП.Ждём...
Картина "Запор":
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:52
имеют право 3 рабдня
Пока день в день
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:59
Нет, три дня даётся банку на отправку, зачислить обязаны в день получения средств, если деньги пришли на прямой счёт, и могут задержать на 2 дня, если на котловой
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