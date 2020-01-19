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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:03
Stringer Моня использует котловой IBAN.
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lubarec
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:07
Stringer невнимателен я был.Всё верно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:09
lubarec написав:Stringer
Моня использует котловой IBAN.
потому как на балансе Универа
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12
lubarec написав:Stringer
Моня использует котловой IBAN.
Кто вам мешает слать на прямой?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:40
lubarec написав:
Как зачисляют сеп.День в день или на следующий?
Прибыли через 1 час после отправки.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41
Stringer Где взять прямой?
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