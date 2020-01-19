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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1683168416851686>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:07

Stringer невнимателен я был.Всё верно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:09

  lubarec написав:Stringer Моня использует котловой IBAN.

потому как на балансе Универа
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12

  lubarec написав:Stringer Моня использует котловой IBAN.

Кто вам мешает слать на прямой?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:40

  lubarec написав:Как зачисляют сеп.День в день или на следующий?

Прибыли через 1 час после отправки.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41

Stringer Где взять прямой?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:43

  lubarec написав:Stringer Где взять прямой?

Попросите в поддержке
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Повідомлень: 10389
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:01

  Мизантрóп написав:так а долго депо бумагу на новую почту ждать?


Цветной принтер + pdf, что на email пришел = Профит :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:02

  lubarec написав:Stringer Где взять прямой?


Прямой для депозитного счета в договоре указан.
Или то не он?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09

  justit написав:
  lubarec написав:Stringer Где взять прямой?


Прямой для депозитного счета в договоре указан.
Или то не он?

Я брал карту, когда не было ибана
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+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:15

justit Он не для пополнения карты
lubarec
 
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  #<1 ... 1683168416851686>
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