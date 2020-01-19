Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:22
Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:26
Так ведь сейчас свой ИБАН в приложении можно глянуть
p.s. Я свою тоже получал задолго до ИБАНов
Востаннє редагувалось justit в Пон 20 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27
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