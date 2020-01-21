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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:22

  lubarec написав:justit Он не для пополнения карты

Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:26

  Stringer написав:
  justit написав:
  lubarec написав:Stringer Где взять прямой?


Прямой для депозитного счета в договоре указан.
Или то не он?

Я брал карту, когда не было ибана


Так ведь сейчас свой ИБАН в приложении можно глянуть :-)

p.s. Я свою тоже получал задолго до ИБАНов
Востаннє редагувалось justit в Пон 20 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27

  lubarec написав:justit Он не для пополнения карты


Для пополнения карты уже полгода как указан в мобильном приложении.
Или то не у всех? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:58

Біла карта

Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:09

  andyteam написав:Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!

ничё нового.Ты мудр.Об этом писАли.Спсб за доклад!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:18

  Мизантрóп написав:
  andyteam написав:Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!

ничё нового.Ты мудр.Об этом писАли.Спсб за доклад!

Как-то без циферъ с суммами неубедительно звучит отчёт.
Нравятся люди, кот. эмпирическим путём изучающих тарифы.
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:22

  andyteam написав:Это супер!

Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!

Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:27

  Vorlon написав:
  andyteam написав:Это супер!

Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.

Эта часть понятна - тестирование :)
ingtrans
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