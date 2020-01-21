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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:22
lubarec написав:justit
Он не для пополнения карты
Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:26
Stringer написав: justit написав: lubarec написав:Stringer
Где взять прямой?
Прямой для депозитного счета в договоре указан.
Или то не он?
Я брал карту, когда не было ибана
Так ведь сейчас свой ИБАН в приложении можно глянуть
p.s. Я свою тоже получал задолго до ИБАНов
Востаннє редагувалось justit
в Пон 20 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27
lubarec написав:justit
Он не для пополнения карты
Для пополнения карты уже полгода как указан в мобильном приложении.
Или то не у всех?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:58
Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!
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andyteam
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:09
andyteam написав:
Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!
ничё нового.Ты мудр.Об этом писАли.Спсб за доклад!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:18
Мизантрóп написав: andyteam написав:
Протестировал сегодня. При оплате белой картой ( за свои ) и черная в минусе, кэшбек как за кредитные. Это супер!
ничё нового.Ты мудр.Об этом писАли.Спсб за доклад!
Как-то без циферъ с суммами неубедительно звучит отчёт.
Нравятся люди, кот. эмпирическим путём изучающих тарифы.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:22
andyteam написав:
Это супер!
Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!
Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.
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Vorlon
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Додано: Сер 22 січ, 2020 17:32
Vorlon написав: andyteam написав:
Это супер!
Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!
Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.
Так это...магия!)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:22
Магия чёрная = магия белая.
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alibob
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