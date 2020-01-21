а в касі можна зняти злоті зі злотової картки?
де злотовий депозит?
навіщо злотова картка взагалі?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:26
Re: Monobank
а в касі можна зняти злоті зі злотової картки?
де злотовий депозит?
навіщо злотова картка взагалі?
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:29
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:30
Кстати, протестировал это, хотя белая и не была нужна:
Так себе работает. Заказал физическую карту, на следующий день сделал перевод. Возврата 150 грн не было. Связался с поддержкой. Говорят должен быть, но, возможно, не было, потому что физическая карта не получена. Как узнаем, сообщим. Прошла неделя. Получил и активировал физическую карту, возврата не было. Обратился в поддержку, говорят переведут на следующей неделе в ручном режиме.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:33
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:36
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42
я прийшов - тебе нема!
підманула-підвела!
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:43
Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.
Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:47
зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.
Некоторые вообще не понимают зачем в принципе карты если все можно наличкой купить
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