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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:26

Re: Monobank

а в касі можна зняти злоті зі злотової картки?
де злотовий депозит?
навіщо злотова картка взагалі? ;)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:28

andyteam Так а разве КБ в счет личных средств не выше?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:29

  Prestol написав:навіщо злотова картка взагалі? ;)

платить в польше злотыми без конвертации
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:30

Кстати, протестировал это, хотя белая и не была нужна:
Стоимость выпуска — 150 грн, но мы вернем вам эти деньги при поступлении первого зачисления зарплаты или ФОП-выплаты. Сумма зачисления зарплаты или ФОП-выплаты должна быть не ниже текущего уровня минимальной заработной платы за месяц.

Так себе работает. Заказал физическую карту, на следующий день сделал перевод. Возврата 150 грн не было. Связался с поддержкой. Говорят должен быть, но, возможно, не было, потому что физическая карта не получена. Как узнаем, сообщим. Прошла неделя. Получил и активировал физическую карту, возврата не было. Обратился в поддержку, говорят переведут на следующей неделе в ручном режиме.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:33

  makor06 написав:
  Prestol написав:навіщо злотова картка взагалі? ;)

платить в польше злотыми без конвертации

Только нужно держать ухо востро, чтобы не списали в USD. :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:36

  makor06 написав:
  Prestol написав:навіщо злотова картка взагалі? ;)

платить в польше злотыми без конвертации


хмм... для цього є польські банки.
без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу. :roll:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42

  sauvignon написав:
Текущий план по версии с белой картой для iOS:
Пятница 17/01 - бета
Среда 22/01 - релиз
Прошу прощения ещё раз за задержку с версией.

(https://t.me/OGoMono/373)


я прийшов - тебе нема!
підманула-підвела!
8)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:43

  makor06 написав:
  Prestol написав:навіщо злотова картка взагалі? ;)

платить в польше злотыми без конвертации

Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.

Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:47

  Prestol написав:
хмм... для цього є польські банки.
без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу. :roll:


зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.

Некоторые вообще не понимают зачем в принципе карты если все можно наличкой купить :)
makor06
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