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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1685168616871688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
7
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:08

  Vorlon написав:
  andyteam написав:Это супер!

Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!

Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.

В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:34

  makor06 написав:
  Prestol написав:
хмм... для цього є польські банки.
без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу. :roll:


зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.

Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37

  proftpd66 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  makor06 написав:платить в польше злотыми без конвертации

Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.

Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.


Какая конвертация в злотых по мимо курса?

У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.

Так как курс что для оплаты гривневой картой, что для пересылки денег с гривневой на карту в злотых одинаковый - не имеет значение какой картой платить в Польше.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 154
З нами з: 06.08.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 1685168616871688
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