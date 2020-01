Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

Monobank

andyteam написав: Это супер!

Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!



Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной. Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.

В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.

makor06 написав: Prestol написав:

хмм... для цього є польські банки.

без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу. хмм... для цього є польські банки.без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу.



зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.

зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.

Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.

proftpd66 написав: vitaliy_berdinskikh написав: makor06 написав: платить в польше злотыми без конвертации

Повідомлень: 154 З нами з: 06.08.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37 proftpd66 написав: vitaliy_berdinskikh написав: makor06 написав: платить в польше злотыми без конвертации платить в польше злотыми без конвертации

Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.



Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один. Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.



Какая конвертация в злотых по мимо курса? Какая конвертация в злотых по мимо курса?

У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.



У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.

Так как курс что для оплаты гривневой картой, что для пересылки денег с гривневой на карту в злотых одинаковый - не имеет значение какой картой платить в Польше.

Форвард | | банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe

