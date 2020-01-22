В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:08
В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:34
Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37
У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.
Так как курс что для оплаты гривневой картой, что для пересылки денег с гривневой на карту в злотых одинаковый - не имеет значение какой картой платить в Польше.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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