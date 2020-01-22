В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:08
В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:34
Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37
У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.
Так как курс что для оплаты гривневой картой, что для пересылки денег с гривневой на карту в злотых одинаковый - не имеет значение какой картой платить в Польше.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Чет 23 січ, 2020 06:54
vitaliy_berdinskikh
Во многом согласен по поводу карты в злотых. В качестве средства для оплаты она особого смысла не имеет, потому что для ее пополнения всё равно нужно предварительно купить злотые за гривны. В качестве карты ребенка, который учится в Польше она подходит, наверное, еще меньше, потому что p2p с чужой карты на нее не получится, а SWIFT с комиссией. В этом случае удобнее будет пользоваться гривневыми картами. Возможно, такая карта имеет смысл для получения переводов в злотых, когда человек работает в Польше и пересылает деньги родственникам в Украину.
Как бы то ни было, но на данный момент карту в злотых можно открыть в нескольких банках, так что, похоже, определенный спрос на такие карты есть.
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