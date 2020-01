Додано: Сер 22 січ, 2020 22:34

makor06 написав: Prestol написав:

хмм... для цього є польські банки.

без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу.



зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.

Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн. Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.