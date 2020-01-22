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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:07
vitaliy_berdinskikh написав: makor06 написав: Prestol написав:
навіщо злотова картка взагалі?
платить в польше злотыми без конвертации
Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.
Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.
Какая конвертация в злотых по мимо курса?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:08
Vorlon написав: andyteam написав:
Это супер!
Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!
Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.
В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:34
makor06 написав: Prestol написав:
хмм... для цього є польські банки.
без депозита і зняття злотих в монокартці немає сенсу.
зачем, если нужна карта для платежей в злотых и может пары раз снять наличку? вам не нужна, кому то нужна, сделали так как был спрос на нее. Можно на нее слать свифты, переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.
Ребенку можно переводить и на обычную гривневую монокарту, и снимать с неё злотые оно тоже может. И на свифт расходов не будет так как цена перевода на гривневую карту ребенка - 0 грн.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37
proftpd66 написав: vitaliy_berdinskikh написав: makor06 написав:
платить в польше злотыми без конвертации
Предварительно заплатив за конвертацию злотых в момент покупки их в Монобанке. Так как пополнить карту наличными злотыми нельзя.
Итого что оплата гривневой картой, что оплата картой в злотых предварительно купленных переводом с гривневой карты - курс один.
Какая конвертация в злотых по мимо курса?
У Монобанка, если быть точным, нет платы на за конвертацию. Потому человек скорей всего имел ввиду не её, а курс. Я просто повторил употребленный им термин.
Так как курс что для оплаты гривневой картой, что для пересылки денег с гривневой на карту в злотых одинаковый - не имеет значение какой картой платить в Польше.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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Додано: Чет 23 січ, 2020 06:54
vitaliy_berdinskikh
Во многом согласен по поводу карты в злотых. В качестве средства для оплаты она особого смысла не имеет, потому что для ее пополнения всё равно нужно предварительно купить злотые за гривны. В качестве карты ребенка, который учится в Польше она подходит, наверное, еще меньше, потому что p2p с чужой карты на нее не получится, а SWIFT с комиссией. В этом случае удобнее будет пользоваться гривневыми картами. Возможно, такая карта имеет смысл для получения переводов в злотых, когда человек работает в Польше и пересылает деньги родственникам в Украину.
Как бы то ни было, но на данный момент карту в злотых можно открыть в нескольких банках, так что, похоже, определенный спрос на такие карты есть.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 07:52
galax написав:
Подскажите, пожалуйста, где можно детальнее прочитать про компенсацию за выпуск карты и ФОП выплаты?
Раньше не встречал такой информации.
Соответствующая информация (та, которую я процитировал) пришла в приложении. Отдельно я ее не искал. Поддержка подтвердила, что информация актуальна, но в моем случае в автоматическом режиме возврат стоимости выпуска не сработал.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:06
Фантом написав:rudnitep
Х.З. Пока первая инстанция (Управління патрульної поліції у Київській області), говорит - "Идите в ж..у! Нет никаких проплат..."
4 дня прошло тоже наблюдаю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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