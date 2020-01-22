Додано: Чет 23 січ, 2020 06:54

vitaliy_berdinskikh

Во многом согласен по поводу карты в злотых. В качестве средства для оплаты она особого смысла не имеет, потому что для ее пополнения всё равно нужно предварительно купить злотые за гривны. В качестве карты ребенка, который учится в Польше она подходит, наверное, еще меньше, потому что p2p с чужой карты на нее не получится, а SWIFT с комиссией. В этом случае удобнее будет пользоваться гривневыми картами. Возможно, такая карта имеет смысл для получения переводов в злотых, когда человек работает в Польше и пересылает деньги родственникам в Украину.

Как бы то ни было, но на данный момент карту в злотых можно открыть в нескольких банках, так что, похоже, определенный спрос на такие карты есть.