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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:22
ingtrans написав:Соответствующая информация (та, которую я процитировал) пришла в приложении. Отдельно я ее не искал. Поддержка подтвердила, что информация актуальна, но в моем случае в автоматическом режиме возврат стоимости выпуска не сработал.
Понять бы ещё как лучше - сначала карта потом ФОП зачисление или наоборот.
Т.к. в тарифах разные формулировки:
- в приложении - "вернём комиссию"
- на сайте - "бесплатно" при условии
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:24
Alpha1251 написав:
ingtrans написав:Соответствующая информация (та, которую я процитировал) пришла в приложении. Отдельно я ее не искал. Поддержка подтвердила, что информация актуальна, но в моем случае в автоматическом режиме возврат стоимости выпуска не сработал.
Понять бы ещё как лучше - сначала карта потом ФОП зачисление или наоборот.
Т.к. в тарифах разные формулировки:
- в приложении - "вернём комиссию"
- на сайте - "бесплатно" при условии
Конечно, сначала карта, потому что на неё нужно перечислить деньги ФОП или зарплату.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:38
ingtrans написав:
Конечно, сначала карта, потому что на неё нужно перечислить деньги ФОП или зарплату.
ИМХО, неочевидно. Тем более, что виртуальная белая уже существует.
На сайте написано так
Оформлення/перевипуск фізичної картки
- 150 грн.або
- безкоштовно, якщо протягом року є хоча б один місяць, у якому сума надходження Цільового зарахування не менше мінімальної заробітної плати
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:40
andyteam написав: Vorlon написав: andyteam написав:
Это супер!
Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!
Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.
В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.
А ирония к чему? Это изначальные условия
кирпич упал на голову больно. это супер! ... так себе ирония
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:42
А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?
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andresBeck
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:01
andresBeck
Именно так.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:46
andresBeck написав:
А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?
Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:00
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А ирония к чему? Это изначальные условия
кирпич упал на голову больно. это супер! ... так себе ирония[/quote]
Где в изначальных условиях написано, что КБ начисляется 1% при оплате белой картой по выбранной категории?
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andyteam
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:01
andyteam
В анонсе отцов-основателей проекта.
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