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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1687168816891690>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:22

Re: Monobank

ingtrans написав:Соответствующая информация (та, которую я процитировал) пришла в приложении. Отдельно я ее не искал. Поддержка подтвердила, что информация актуальна, но в моем случае в автоматическом режиме возврат стоимости выпуска не сработал.


Понять бы ещё как лучше - сначала карта потом ФОП зачисление или наоборот.
Т.к. в тарифах разные формулировки:
- в приложении - "вернём комиссию"
- на сайте - "бесплатно" при условии
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:24

  Alpha1251 написав:
ingtrans написав:Соответствующая информация (та, которую я процитировал) пришла в приложении. Отдельно я ее не искал. Поддержка подтвердила, что информация актуальна, но в моем случае в автоматическом режиме возврат стоимости выпуска не сработал.


Понять бы ещё как лучше - сначала карта потом ФОП зачисление или наоборот.
Т.к. в тарифах разные формулировки:
- в приложении - "вернём комиссию"
- на сайте - "бесплатно" при условии

Конечно, сначала карта, потому что на неё нужно перечислить деньги ФОП или зарплату.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:38

  ingtrans написав:Конечно, сначала карта, потому что на неё нужно перечислить деньги ФОП или зарплату.


ИМХО, неочевидно. Тем более, что виртуальная белая уже существует.
На сайте написано так

Оформлення/перевипуск фізичної картки
- 150 грн.або
- безкоштовно, якщо протягом року є хоча б один місяць, у якому сума надходження Цільового зарахування не менше мінімальної заробітної плати
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:40

  andyteam написав:
  Vorlon написав:
  andyteam написав:Это супер!

Можете подробно объяснить, где именно искать "Это супер!"? А то мы с ног сбились - ищем, ищем и не находим!

Заодно не забудьте пояснить тайный смысл оплаты белой при наличии чёрной.

В том то и вопрос, что никакого смысла. Платишь своими, а КБ 1%. Супер- это ирония.

А ирония к чему? Это изначальные условия
кирпич упал на голову больно. это супер! ... так себе ирония
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:43

Re: Monobank

  Alpha1251 написав:Тем более, что виртуальная белая уже существует.

У меня таких проблем не было :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:42

Re: Monobank

А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:01

andresBeck
Именно так.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:46

  andresBeck написав:А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:00

[/quote]
А ирония к чему? Это изначальные условия
кирпич упал на голову больно. это супер! ... так себе ирония[/quote]

Где в изначальных условиях написано, что КБ начисляется 1% при оплате белой картой по выбранной категории?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:01

andyteam
В анонсе отцов-основателей проекта.
Vorlon
 
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