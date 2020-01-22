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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04
klug написав: andresBeck написав:
А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?
Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.
В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають.
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andresBeck
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