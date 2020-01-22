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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1687168816891690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04

  klug написав:
  andresBeck написав:А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.


В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають.
andresBeck
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  #<1 ... 1687168816891690
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