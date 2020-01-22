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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1687168816891690 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.5 5 16 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 0 0 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 50% 8 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 50% 8 Всього голосів : 16 Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04 klug написав: andresBeck написав: А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні? А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться. Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.



В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають. В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають. andresBeck

Повідомлень: 40 З нами з: 23.12.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 18:09 andresBeck написав: klug написав: andresBeck написав: А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні? А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться. Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.



В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають. В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають.

При 0 КЛ ліміт на розстрочку більше 0? Поки такі кейси не зустрічались, більше того, вважав, що такого бути не може. При 0 КЛ ліміт на розстрочку більше 0? Поки такі кейси не зустрічались, більше того, вважав, що такого бути не може. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3967 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 18:18 Vorlon написав: andyteam

В анонсе отцов-основателей проекта. В анонсе отцов-основателей проекта.

У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел. У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел. andyteam Повідомлень: 77 З нами з: 16.07.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 18:34 andyteam написав: Vorlon написав: andyteam

В анонсе отцов-основателей проекта. В анонсе отцов-основателей проекта.

У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел. У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.

У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати у ДКБО :

3.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт бонусу може бути звичайним та підвищеним: (і) звичайний - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank меньше 0, тобто використано кредитний ліміт. (іі) підвищений - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank більше 0, тобто не використано кредитного ліміту.

Орфографія оригіналу збережена.



P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої? У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати уОрфографія оригіналу збережена.P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3967 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1687168816891690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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