Vorlon написав:andyteam В анонсе отцов-основателей проекта.
У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.
У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати у ДКБО:
3.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт бонусу може бути звичайним та підвищеним: (і) звичайний - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank меньше 0, тобто використано кредитний ліміт. (іі) підвищений - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank більше 0, тобто не використано кредитного ліміту.
Орфографія оригіналу збережена.
P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої?