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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1687168816891690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04

  klug написав:
  andresBeck написав:А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.


В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:09

  andresBeck написав:
  klug написав:
  andresBeck написав:А хіба Покупка частинами і Розстрочка не світяться в УБКІ? Глянув якось історію і не побачив там такого. Виходить це суто внутрішня моя історія з Моно, яка не виходить на зовні?

Так само, як і у Прихваті - у БКІ це передають як використаний ліміт по кредитці, тому качати кредитний рейтинг такими кредитами не вдасться.


В мене кредитний ліміт в Моно 0. Значить таки нічого не передають.

При 0 КЛ ліміт на розстрочку більше 0? Поки такі кейси не зустрічались, більше того, вважав, що такого бути не може.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:18

  Vorlon написав:andyteam
В анонсе отцов-основателей проекта.

У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:34

  andyteam написав:
  Vorlon написав:andyteam
В анонсе отцов-основателей проекта.

У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.

У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати у ДКБО:
3.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт бонусу може бути звичайним та підвищеним: (і) звичайний - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank меньше 0, тобто використано кредитний ліміт. (іі) підвищений - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank більше 0, тобто не використано кредитного ліміту.

Орфографія оригіналу збережена.

P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1687168816891690
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