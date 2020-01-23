Vorlon написав:andyteam В анонсе отцов-основателей проекта.
У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.
У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати у ДКБО:
3.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт бонусу може бути звичайним та підвищеним: (і) звичайний - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank меньше 0, тобто використано кредитний ліміт. (іі) підвищений - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank більше 0, тобто не використано кредитного ліміту.
Орфографія оригіналу збережена.
P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої?
Vorlon написав:andyteam В анонсе отцов-основателей проекта.
У них в головах много чего. Я в разделе тарифов не увидел.
У тарифах кешбек фігурує лише стосовно депо. Його умови необхідно шукати у ДКБО:
3.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт бонусу може бути звичайним та підвищеним: (і) звичайний - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank меньше 0, тобто використано кредитний ліміт. (іі) підвищений - застосовується, якщо на момент здійснення операції до якої застосовується нарахування бонусів, баланс Клієнта на будь-якій гривневій картці monobank | Universal Bank більше 0, тобто не використано кредитного ліміту.
Орфографія оригіналу збережена.
P.S. що там за жовта картка, яку піарить цар Горох? Такий символічний колір вони обрали для дитячої?