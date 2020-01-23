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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:43
нарешті оновили аплікацію в аппсторі. з'явилися і на нашій вулиці білі картки.
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Prestol
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:19
Prestol написав: makor06 написав:
переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.
тут нема кращого за кредобанк. поклав на злотувку злоті в Україні - черз 10 сек дитя зняло в Польщі ці злоті в банкоматі.
і жодних комісій.
Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить
а есть варианты попроще
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Stringer
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29
Stringer написав:
дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий
Це платину треба...по інших без комісії ліміти мізерні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:34
Stringer написав: Prestol написав: makor06 написав:
переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.
тут нема кращого за кредобанк. поклав на злотувку злоті в Україні - черз 10 сек дитя зняло в Польщі ці злоті в банкоматі.
і жодних комісій.
Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить
а есть варианты попроще
У Альфы лимиты не очень по бесплатному снятию, по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
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antey718
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:37
Stringer написав: lubarec написав:justit
Он не для пополнения карты
Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета
шарик с вами не согласен, все что туда на прямой ибан идет - возвращается, там только через ибанутый котел...
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ol_zy
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:38
antey718 написав:
по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
или пару спец комфортов
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:42
Мизантрóп написав: antey718 написав:
по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
или пару спец комфортов
Це шо за спец в доларі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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