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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:43

Re: Monobank

нарешті оновили аплікацію в аппсторі. з'явилися і на нашій вулиці білі картки. :)
Prestol
 
Повідомлень: 149
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:19

  Prestol написав:
  makor06 написав:переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.


тут нема кращого за кредобанк. поклав на злотувку злоті в Україні - черз 10 сек дитя зняло в Польщі ці злоті в банкоматі. :) і жодних комісій.

Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить ;-)
а есть варианты попроще
Stringer
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29

Re: Monobank

  Stringer написав:дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий

Це платину треба...по інших без комісії ліміти мізерні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31734
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:34

  Stringer написав:
  Prestol написав:
  makor06 написав:переводить ребенку в Польше деньги на учебу и у него фиксированная сумма будет. Мало ли.


тут нема кращого за кредобанк. поклав на злотувку злоті в Україні - черз 10 сек дитя зняло в Польщі ці злоті в банкоматі. :) і жодних комісій.

Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить ;-)
а есть варианты попроще


У Альфы лимиты не очень по бесплатному снятию, по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:37

  Stringer написав:
  lubarec написав:justit Он не для пополнения карты

Сейчас по любому счету с ибаном должно пройти зачисление, независимо от желания банка получать ваши деньги на свои котловые счета

шарик с вами не согласен, все что туда на прямой ибан идет - возвращается, там только через ибанутый котел...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:38

Re: Monobank

  antey718 написав:по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
или пару спец комфортов
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:42

  Мизантрóп написав:
  antey718 написав:по хорошему это надо пакет platinum black чтобы можно до 30 тыс грн снимать без комиссии.
или пару спец комфортов

Це шо за спец в доларі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31734
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
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  #<1 ... 1688168916901691
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