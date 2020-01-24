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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:06
XsanyaX
с 28 апреля наверное ещё "веселей" будет...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:06
XsanyaX написав:
Итак, история с финмониторингом от 12 января:
XsanyaX написав:
Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
продолжилась сегодня.
Уже большие суммы не кидаю,- сегодня хотел кинуть 1000грн на мелкие расходы. И опять транзакцию блокируют. Пришло письмо(правда после того как я, опять же, пнул тех.поддержку..) А в письме том говорится, давай справку о доходах, о депозитах за последние 3 года, и т.д. Короче, где взял эту штуку грн.
Осенью держал пару месяцев в моне гривневый депо, больше 10к,.
Так и ответил на их письмо - смотрите, у вас же и лежал мой депо осенью. Потом в догонку отправил еще депозитный договор в pdf, который вытащил из моня-приложения.
Через 10-15 мин разблоировали бабки и зачислили на моня-карту.
Вообщем, моня - прости, моня прощай.
Не сработались....
Ідіоти...так вони всіх клієнтів розлякають.
А Ви не з конкуруючого банку...дезу постите?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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XsanyaX
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:13
Квесторе_поверніться написав: XsanyaX написав:
Итак, история с финмониторингом от 12 января:
XsanyaX написав:
Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
продолжилась сегодня.
Уже большие суммы не кидаю,- сегодня хотел кинуть 1000грн на мелкие расходы. И опять транзакцию блокируют. Пришло письмо(правда после того как я, опять же, пнул тех.поддержку..) А в письме том говорится, давай справку о доходах, о депозитах за последние 3 года, и т.д. Короче, где взял эту штуку грн.
Осенью держал пару месяцев в моне гривневый депо, больше 10к,.
Так и ответил на их письмо - смотрите, у вас же и лежал мой депо осенью. Потом в догонку отправил еще депозитный договор в pdf, который вытащил из моня-приложения.
Через 10-15 мин разблоировали бабки и зачислили на моня-карту.
Вообщем, моня - прости, моня прощай.
Не сработались....
Ідіоти...так вони всіх клієнтів розлякають.
А Ви не з конкуруючого банку...дезу постите?
Ага, може з нового цифрового о.банку?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в П'ят 24 січ, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:19
XsanyaX, Ок. Переконали.
З Моні геть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:20
Забыл сказать, если в прошлый раз переводил с черной моня-карта на белую моня-карту, то в этот раз пополнял черную с зарплатной карты в другом банке.
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XsanyaX
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:26
Квесторе_поверніться написав:XsanyaX
, Ок. Переконали.
З Моні геть.
Ну Вам та іншим непотрібно так швидко приймати рішення опираючись тільки на мою ситуацію
. Може це я такий невезучий тільки, а всіх інших фін моніторинг пропустить
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XsanyaX
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:45
XsanyaX написав: Квесторе_поверніться написав:XsanyaX
, Ок. Переконали.
З Моні геть.
Ну Вам та іншим непотрібно так швидко приймати рішення опираючись тільки на мою ситуацію
. Може це я такий невезучий тільки, а всіх інших фін моніторинг пропустить
Думаю вам нуна с саппортом нормально поговорить
Шото там у них на вас есть: или анкета не так заполнена, или куча кредитов не погашена или вместо тыщи еще мульен де на вх/вых висит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:56
clientage написав: XsanyaX написав: Квесторе_поверніться написав:XsanyaX
, Ок. Переконали.
З Моні геть.
Ну Вам та іншим непотрібно так швидко приймати рішення опираючись тільки на мою ситуацію
. Може це я такий невезучий тільки, а всіх інших фін моніторинг пропустить
Думаю вам нуна с саппортом нормально поговорить
Шото там у них на вас есть: или анкета не так заполнена, или куча кредитов не погашена или вместо тыщи еще мульен де на вх/вых висит
Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь. Никто мне не переводил "мульйоны". Открыл изначально ради кешбека. Потом начал использовать как накопительную(чистых 8% на остаток от своих денег).... Ну а потом они блокируют перевод с черной карты на белую(причем деньги на черной уже месяц лежали точно), далее блокируют пополнение черной всего на 1000 грн.
Если честно, то не очень хочеться тратить время, что то им доказывать. Обойдусь как то без их 8%, ну и они без моих "копеек" тоже не пропадут.
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XsanyaX
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33
за тыщу гривен как-то нелепо выглядит, вы там или в зоне АТО находитесь или в Крыму может? Даже не знаю, что их могло смутить.
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Hack-Stock
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