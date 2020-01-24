RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.4 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:42

  XsanyaX написав:Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.

Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:06

  klug написав:
  XsanyaX написав:Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.

Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.

Ну значить якось, коли буде вільна хвилинка, позавдовбую тех. підтримку моні, - чого вони прикопались до моєї тисячі.
XsanyaX
 
Повідомлень: 38
З нами з: 28.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:07

  Stringer написав:Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить ;-)
а есть варианты попроще


разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.
можете самі порахувати. :P
Prestol
 
Повідомлень: 150
З нами з: 09.02.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:24

Re: Monobank

Prestol написав:разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.
можете самі порахувати. :P

Не факт. Наприклад, восени купити долар онлайн за грн на дебетку Альфи і зняти ліри в Туреччині було вигідніше, ніж міняти валюту в обмінках, не кажучи про пряму конвертацію грн-ліра. Зі злотим підозрюю, що ситуація аналогічна.
stryzhko
 
Повідомлень: 808
З нами з: 04.10.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1690169116921693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80976)
24.01.2020 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.