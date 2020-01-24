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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1690169116921693 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.4 5 17 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 0 0 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 47% 8 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 47% 8 Всього голосів : 17 Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:42 XsanyaX написав: Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь. Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.

Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший. Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3972 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:06 klug написав: XsanyaX написав: Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь. Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.

Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший. Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.

Ну значить якось, коли буде вільна хвилинка, позавдовбую тех. підтримку моні, - чого вони прикопались до моєї тисячі. Ну значить якось, коли буде вільна хвилинка, позавдовбую тех. підтримку моні, - чого вони прикопались до моєї тисячі. XsanyaX Повідомлень: 38 З нами з: 28.02.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:07 Stringer написав: Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить

а есть варианты попроще Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купитьа есть варианты попроще



разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.

можете самі порахувати. разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.можете самі порахувати. Prestol Повідомлень: 150 З нами з: 09.02.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:24 Re: Monobank Prestol написав: разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.

можете самі порахувати. разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.можете самі порахувати.

Не факт. Наприклад, восени купити долар онлайн за грн на дебетку Альфи і зняти ліри в Туреччині було вигідніше, ніж міняти валюту в обмінках, не кажучи про пряму конвертацію грн-ліра. Зі злотим підозрюю, що ситуація аналогічна. Не факт. Наприклад, восени купити долар онлайн за грн на дебетку Альфи і зняти ліри в Туреччині було вигідніше, ніж міняти валюту в обмінках, не кажучи про пряму конвертацію грн-ліра. Зі злотим підозрюю, що ситуація аналогічна. stryzhko Повідомлень: 808 З нами з: 04.10.16 Подякував: 203 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1690169116921693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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