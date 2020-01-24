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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:42
XsanyaX написав:
Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.
Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:06
klug написав: XsanyaX написав:
Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.
Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.
Ну значить якось, коли буде вільна хвилинка, позавдовбую тех. підтримку моні, - чого вони прикопались до моєї тисячі.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:07
Stringer написав:
Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить
а есть варианты попроще
разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.
можете самі порахувати.
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Prestol
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:24
Prestol написав:
разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.
можете самі порахувати.
Не факт. Наприклад, восени купити долар онлайн за грн на дебетку Альфи і зняти ліри в Туреччині було вигідніше, ніж міняти валюту в обмінках, не кажучи про пряму конвертацію грн-ліра. Зі злотим підозрюю, що ситуація аналогічна.
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stryzhko
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