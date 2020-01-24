XsanyaX написав:Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.
Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.
XsanyaX написав:Кредитов просроченых нету. ЗП белая. Собственно, только с зарплатной карты и пополняю. Финансовыми махинациями не занимаюсь.
Так це лише ви знаєте, що ви білий і пухнастий. Вони не можуть знати, що це за картка і звідки там кошти, доки ви їм не поясните. Ну і дійсно, цікаво було б дізнатися, чому взагалі у них до вас питання виникли. Може взагалі якийсь ваш тезко проходить як злісний неплатник аліментів чи щось таке, але за ПІБ вони одразу не можуть зрозуміти, що це не ви, а хтось інший.
Ну значить якось, коли буде вільна хвилинка, позавдовбую тех. підтримку моні, - чого вони прикопались до моєї тисячі.
Stringer написав:Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить а есть варианты попроще
разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий. можете самі порахувати.
Prestol написав:разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий. можете самі порахувати.
Не факт. Наприклад, восени купити долар онлайн за грн на дебетку Альфи і зняти ліри в Туреччині було вигідніше, ніж міняти валюту в обмінках, не кажучи про пряму конвертацію грн-ліра. Зі злотим підозрюю, що ситуація аналогічна.
Stringer написав:Есть ещё лучше - ребёнку дать долларовую дебетку альфы, здесь кладёте доллары, а дитё снимает через 10 сек в Польше злотые, и без всяких комиссий, по нормальному курсу, а не конскому, по которому в Украине можно их купить а есть варианты попроще
разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий. можете самі порахувати.
Ну давайте считать Курс злотого в обменке 6,4 грн Курс доллара в обменке 24,5 грн Курс злотого за доллар в визе 3,833 https://obmenka.kharkov.ua/ https://usa.visa.com/support/consumer/t ... hange+rate 1. Покупаем в обменке на 100 грн 15,625 злотых 2. Покупаем в обменке на 100 грн 4,08 доллара, кладём их на карту виза Альфа, снимаем в Польше 15,638 злотых. А вы как считаете? Как у вас 15,625 получается намного больше 15,638?
Prestol написав:разова конвертація гривня-злотий набагато вигідніша, ніж подвійна гривня-долар-злотий.
Не бывает "набагато вигідніша" и даже обычно чуть менее выгодна. Разница, как правило, "копейки" и совсем не обязательно в пользу разовой конвертации, которая фактически уже включает двойную конвертацию. Я обычно не заморачиваюсь с использованием долларовых карт для оплаты в третьих валютах с и предварительной конвертацией гривны в доллары, во-первых, потому что до недавнего времени у меня не было долларовых карт с кешбэком, а кешбэк перекрывает разницу, а во-вторых, не миллионы трачу, без кешбэка набежало бы ну может несколько десятков гривен разницы.