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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.4 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07

  Faceless написав:
mephala написав:напомните - 500грн это лимит начисления или снятия кэшбэка?
Начисления

грязными же?
mephala
 
Повідомлень: 6393
З нами з: 07.04.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 697 раз.
 
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  #<1 ... 1691169216931694
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