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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07
Faceless написав:
mephala написав:напомните - 500грн это лимит начисления или снятия кэшбэка?
Начисления
грязными же?
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