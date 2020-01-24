грязными же?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:32
novichok
Было - сплыло. Тоже заметил, но не особо интересно когда именно...
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:33
Вчора паралельно з Універсалом
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:25
Re: Monobank
з точки зору психо-модерн-марктенгу ця подія несе негатив на підкорк, тому банки шлют лише позитивні точки якоріння своєму стаду
+50грн !
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