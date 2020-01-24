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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.4 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07

  Faceless написав:
mephala написав:напомните - 500грн это лимит начисления или снятия кэшбэка?
Начисления

грязными же?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:27

Давно снизили ставки, вроде в грн. было на 0.5% больше?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:32

novichok
Было - сплыло. Тоже заметил, но не особо интересно когда именно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:33

  novichok написав:Давно снизили ставки, вроде в грн. было на 0.5% больше?

Вчора паралельно з Універсалом
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01

  wolt450 написав:
  novichok написав:Давно снизили ставки, вроде в грн. было на 0.5% больше?

Вчора паралельно з Універсалом

Блин, когда то заранее обьявляли о снижении...
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:25

Re: Monobank

  novichok написав:когда то заранее обьявляли о снижении...


з точки зору психо-модерн-марктенгу ця подія несе негатив на підкорк, тому банки шлют лише позитивні точки якоріння своєму стаду :)
+50грн !
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greenozon
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