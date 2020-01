Додано: Суб 25 січ, 2020 21:45

Sirchyk написав: Якщо поповнити доларову карту монобанку переказом з-за кордону буде комісія в моно?

SWIFT-ом? Моно не берет отдельную комиссию за зачисление, но её возьмут посредники: банк отправителя те что будут стоять в цепочке.